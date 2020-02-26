華漢駕Tesla撞車亡　運安會質疑自駕系統缺安全保障

美國全國運輸安全委員會（NTSB）周二（25日）發表2018年加州一宗Tesla電動車致命車禍的調查報告，指Tesla自動駕駛的系統限制及司機分心是肇禍原因。NTSB亦質疑自駕系統缺乏安全保障，批評負責監管的國家公路交通安全管理局（NHTSA）對Tesla自駕系統採取不干預態度，最終出現誤導。

今次調查的是38歲黃姓蘋果公司華裔工程師，前年在山景城駕駛Tesla Model X時高速撞防護欄後身亡的交通事故。死者當時開啟了Model X的自駕系統，撞車前據報在使用手提電話。

NTSB調查發現，涉事車輛因系統限制而偏離公路，司機則因當時在玩手機遊戲及過份依賴自駕系統而欠缺反應，最終釀成車禍。主席薩姆沃爾特（Robert Sumwalt）表示，Tesla自駕系統是半自動操控，事故顯示這可令駕駛者仰賴系統，又指出司機駕駛時使用手機會上癮。他又強調，可半自動駕駛的汽車不代表可以全自動操作。

NHTSA曾多次調查涉及Tesla電動車的車禍，NTSB批評該局沒有要求Tesla採取行動，表示：「NHTSA對電動車採取非監管形式，它應該對Tesla自動駕駛系統展開進一步評估，確保不會構成不合理的安全風險。」NHTSA表示會仔細審閱建議。