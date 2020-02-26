超級星期二前最後辯論　桑德斯彭博遭圍攻

美國民主黨周二（25日）晚在南卡羅萊納州查爾斯頓市舉行第10場總統初選辯論，大熱參選人桑德斯成為眾人攻擊對象，被質疑其社會主義論難以實踐。其他參選人則繼續翻前紐約市長彭博的舊帳，批評他過去涉於職場性別歧視女下屬。

今場是南卡州初選及下月3日「超級星期二」前的最後一場辯論，左傾的桑德斯與同樣是進步派的參議員沃倫互相攻擊，沃倫稱只有自己才會將理念實踐，但桑德斯只是空口說白話，並說：「雖然我與桑德斯同意很多主張，但我比他更能成為出色的總統。」

前印第安納州南本德市市長布蒂吉格亦加入戰團，指他不期待桑德斯上世紀60年代的革命政治理念，又質疑對方勝選會令民主黨失去眾議院控制權、重掌參議院更是難上加難。彭博附和布蒂吉格，認為桑德斯無法拉攏不滿總統特朗普的共和黨人。

桑德斯整晚不斷反擊對手的指控，引述民調指只有他才能打敗特朗普，並反問為何自己會受眾人注意。對於有傳俄羅斯出手為他「助選」，桑德斯嘲諷地稱：「如果我成為美國總統，相信我，你（俄羅斯總統普京）一定不要再干預美國選舉。」

第2次亮相辯論的彭博亦成為眾人焦點，打女性牌的沃倫針對他的富商形象攻擊，並提到彭博曾涉嫌出言侮辱女下屬，要求該名懷孕事主墮胎。沃倫直言：「他無法取得民主黨核心黨員的信任。」彭博否認指控，但稱自己有時或發表了不合適的言論。