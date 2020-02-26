亞馬遜首間大型無人超市　西雅圖開幕

美國網購龍頭公司亞馬遜首間大型無人超市，周二（25日）在西雅圖正式開幕。超市透過攝影機和貨架傳感器，知悉顧客選購了商品，顧客亦無需排隊結帳就可直接離開，然後透過信用卡付款。

亞馬遜在2015年已籌備開設該名為Amazon Go Grocery的無人大型超市，公司此前於2018年在西雅圖總部等地，開設25間面積只有約167平方米的無人便利店Amazon Go，主要售賣汽水、三文治及零食類商品。Go Grocery不同之處，是其面積廣達966平方米，銷售商品種類多達5000多種。

光顧Go Grocery的顧客，要先在手機下載相關應用程式，透過掃描程式碼進入店內購物。店內的攝錄機及感應器會追蹤顧客在哪個貨架上取下商品，顧客選購完畢後，無需到櫃位付款就可直接離開，而他選購的商品數目及消費，會自動從已關聯的信用卡收費。

負責管理亞馬遜實體商店的簡斯（Cameron Janes）表示，他們的系統很先進，甚至能分辨出顧客在拿起蔬果時，是要選購該商品，還是按捏以看生熟程度。Go Grocery雖然號稱無人超市，但店內仍有員工負責整理和補貨，以及回答顧客查詢，而沒有信用卡的顧客，仍可以現金付款。