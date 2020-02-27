新冠肺炎︰特朗普派彭斯領導抗疫　考慮添旅遊限制

新冠肺炎成為全球危機，美國總統特朗普則一直強調國內疫情受控。他周三（26日）在白宮就抗疫工作見記者，宣布委任副總統彭斯負責華府應對疫情事務。特朗普又表明，不排除需要對重災區南韓或意大利封關的可能，但目前「時候未到」。不過，國務院其後促請華府重新考慮未對南韓封關的決定。

早前有傳聞指控，華府擬任命一名「獨裁者」專責應對疫情，白宮予以否認。特朗普任命彭斯後，強調他將是協調角色，而非獨行獨斷。特朗普稱，美國防疫團隊極佳，「而彭斯將全權負責，並向我匯報。他在這方面有才能」。美媒指，特朗普認為衞生及公共服務部部長阿薩爾（Alex Azar）未有及時向他匯報進展，對對方感不滿。

據報，民主黨籍的參議院少數黨領袖舒默將要求華府增撥85億美元（約663億港元）作抗疫之用；比目前的25億美元（約195億港元）預算、以及白宮提出增撥的12.5億美元（約97.5億港元）多幾倍。特朗普對此口風鬆動，稱︰「我們會花費合適的撥款。但因為我們抗疫工作良好，希望不必花上那麼多。」