Alphabet智能城市計劃　專家仍憂慮數據收集問題

加拿大政府2017年宣布，與Alphabet的子公司、美國科技公司Google的兄弟公司Sidewalk Labs合作，將加拿大多倫多市東面的舊碼頭區，建設成未來智能城市。然而，計劃書中的數據收集科技引起私隱憂慮。Sidewalk Labs去年11月重新提交計劃書，但負責審批的專家小組周三（26日）表示仍未對其修訂感到滿意。

Sidewalk Labs最初提交的計劃中，提到會在智能城市內增設攝錄機及感應器收集民眾活動的數據，追蹤每個在區內生活、工作，甚至僅是路過的人，以改善區內設施運作。由私隱專家及城市規劃師組成的專家小組認為計劃中的數據收集科技過度侵犯市民私隱。專家小組發聲明指，要求Sidewalk Labs再解釋清楚計劃書中的幾個部分，包括為何在某些方面要用電子科技解決問題，而不是用其他方法。

Sidewalk Labs發言人回應指，計劃書中提到的科技與多倫多市民現正使用的相似，他們從來沒有計劃安裝監視系統、應用社會信用評分制及人臉識別技術。專家小組會於5月正式決定是否通過計劃書。加拿大自1990年代起，已沒有更新過電子私隱法律，目前正計劃更新。

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