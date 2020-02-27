桑德斯獲佩洛西暗撐　拜登稱曾於南非被捕今改口

美國大選在即，民主黨黨內初選競爭激烈。大熱參選人桑德斯備受黨內對手抨擊，指其傾社會主義政策將不利選情，恐令民主黨失去眾議院控制權。惟黨內重量級人物、眾議院議長佩洛西表明，不介意桑德斯成為民主黨的總統候選人，令桑德斯選情更上層樓。

另一方面，另一熱門參選人、前副總統拜登的選情則持續受挫。拜登曾多次聲稱，自己在70年代到訪南非，試圖會見當時仍未成為總統的曼德拉時，於當地被捕。拜登指，事後曼德拉抱了他，並為此道謝。

然而，當時與拜登同赴南非的時任美國駐聯合國大使揚格（Andrew Young），則反駁有關說法；而當地傳媒亦未能找到相關證據，美媒甚至直指拜登的說法「荒謬」。拜登在黑人群體中較有優勢，黑人票將成為他周六（29日）的南卡羅萊納州初選關鍵。

拜登團隊周二（25日）回應事件，指拜登當時是在機場被「分隔開」，因為南非當時仍實施種族隔離政策，所以拜登無法如願與其黑人同事進入同一門內。不過，拜登在2013年又曾指自己當時在機場成功說服當地官員，令他得以與黑人同事一同進門，說法大相逕庭。