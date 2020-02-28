新冠肺炎：專家為世衞解畫　大流行無明確定義

新疾病一旦在全球傳播，往往會被視為「大流行」（pandemic）。惟目前沒有一個真正科學及明確的定義，將有關疾病定義為大流行或引起爭議。

大流行一詞來自希臘語「pandemos」，意即所有人。人類歷史上多次出現疾病大流行，最早可追溯至1580年，而二十世紀至今全球出現4次流感大流行，分別是1918年、1957年、1968年及2009年；其中，1918年西班牙流感的殺傷力極強，當年感染全球三分之一人口，5億人中招，導致5000萬人死亡。

新冠肺炎仍未定義為大流行備受關注，世界衞生組織發言人沙雷維奇日前解釋，現時仍可追蹤多宗病例的源頭，意味廣泛社區傳播並不明顯，部分國家甚至出現疫情減緩或停止傳播的情況，建議會員國根據自身風險評估及世衞信息制定應對計劃。

美國過敏與感染疾病中心主管福奇表示，大流行語意模糊，形容它根本沒有真正科學及明確的定義，對新冠病毒爆發是否可被稱為大流行仍存爭議。美國疾病控制及預防中心前主管弗里登認為除了流感，沒有呼吸道病毒持續在全球擴散，但現時各地的聯繫比以往更緊密，加上愈來愈多人有長期病患，令病毒感染變得特別危險。