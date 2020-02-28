新冠肺炎：加州首現社區傳播　州長稱CDC檢測不力

美國加州北部索拉諾縣周三（26日）出現該國首宗源頭不明的本土新冠肺炎確診個案，相信該國首次出現社區傳播的信號，加州當局已就此作出應對。加州長紐瑟姆周四（27日）批評疾病控制及預防中心（CDC）檢測不力，要求擴大檢測的標準。

有報道指，美國疾病控制及預防中心（CDC）延誤了4天才為該名加州病人進行新冠病毒測試。該名病人在上周三（19日）入院時要靠呼吸機幫助呼吸，院方當時已要求CDC為病人進行新冠肺炎病毒測試，惟當時CDC認為病人未符合新冠肺炎的測試標準，以致延誤到本周日（23日）才為她進行病毒測試。

CDC目前主要集中對曾到中國人士及其緊密接觸者進行新冠病毒測試，紐瑟姆要求連有疑似病徵的人士也進行檢測。他稱，當局已對州內至少8400人進行醫學監察，又指加州已有33名確診病人，有5人已離開加州。他未有交代該33人是否包括從鑽石公主號撤走到加州空軍基地隔離的美國人。

紐瑟姆表示，目前加州有200套新冠病毒測試套件，但未來幾日將會從CDC接收到更多。他目前沒有宣布加州進入緊急狀態，他解釋那讓做雖以可以獲得更多聯邦撥款，但目前錢不是最主要關心問題。他又呼籲民眾正常生活。

加州公共衞生部部長安杰爾表示，雖然目前情況