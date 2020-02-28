新冠肺炎：口罩短缺　華府擬引《國防生產法》谷產量

美國的新冠肺炎疫情出現本土傳播，華府加緊防疫。英媒周四（27日）報道，由於美國的N95口罩等防疫物資短缺，不足以應付疫情大爆發，白宮考慮引用韓戰時通過的《國防生產法案》，授予聯邦政府更大權力指示國內工廠增加防疫口罩及保護衣產量。與此同時，美國情報界亦監察全國疫情傳播及評估各地政府的抗疫能力。

美國衞生及公共服務部部長阿薩爾日前透露，美國需要3億個N95口罩儲備應對疫情擴散，但目前只有1200萬個經美國國家職業安全衞生研究所（NIOSH）認證的存貨，防疫能力較低的普通外科口罩則有3000萬個。阿薩爾指，要達到目標庫存需時，因為中國控制大部分口罩原料及生產量。

知情人士指，衞生及公共服務部部及國土安全部官員周三（26日）的跨部門會議，討論了引用《國防生產法》來增加個人防疫裝備的可能性。官員稱若某公司有大批口罩，但80%生產線是生產供畫家戴的口罩，只有20%是N95，引用上述法案的話政府就有權要求工廠用80%生產線生產N95，20%生產其他口罩。

報道指，華府正考慮多個防疫選項，引《國防生產法》只是其中之一，目前未有定案。美國國會於1950年、韓戰期間通過《國防生產法》，授予總統廣泛權力加快及擴大對軍事、能源、太空、國土安全項目的資源供應，總統特朗普於2017年曾動用該法應對疫苗生產技術短缺等情況。

除了籌措防疫物資，華府亦出動情報部門與美國疾病控制及預防中心（CDC）等衞生部門合作，利用臥底及竊聽等一系列的情報手段監察疫情影響。情報界早前已向眾議院情報委員會匯報，並每日向該委員會及參議院情報委員會交代最新進展。

消息指，情報界特別關注印度、伊朗的疫情，認為伊朗政府只有最低程度的能力抗疫，防疫措施無效；美國亦憂慮部分發展中國家的抗疫能力不足。