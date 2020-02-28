新冠肺炎：領軍者混亂　彭斯統籌抗疫資訊發布

美國總統特朗普周三（26日）委任副總統彭斯領導應對新冠肺炎的專責組，彭斯周四（27日）主持首次會議，要求衞生部門今後與副總統辦公室協調所有疫情資訊及聲明作統一發布，並把國家經濟委員會主席庫德洛及財長姆紐欽等高官加入小組。外界質疑彭斯的領導抗疫資格，指他任印第安納州州長時處理愛滋病傳播不力。

早前有指特朗普因不滿衞生及公共服務部部長阿薩爾，未能及時向他交代最新疫情而委任彭斯主理抗疫。美媒指，彭斯要求主導華府疫情發布工作，衞生部門官員必須向他匯報。知情官員否認彭斯想控制專家或其他官員的言論，只是希望工作有協調，避免再有信息混亂的情況。

另外，彭斯亦任命美國全球愛滋病協調員和全球衞生外交特別代表比爾克斯（Deborah L. Birx）協調白宮抗疫工作，同時要求國會議員及各州州長挑選一名對口人員，消除任何權力鬥爭的情況。

不過，美媒指專責小組到底由誰領軍似有混亂，阿薩爾周三曾指很高興有彭斯協助，又指自己仍是小組主席。彭斯翌日則說阿薩爾有主席之名，但由「我領導工作小組」，首次會議亦在衞生及公共服務部總部舉行，而非白宮。另外，白宮代理幕僚長馬爾瓦尼此前負責統籌衞生部門以外政府部門應對措施，阿薩爾現時又指彭斯取代了馬爾瓦尼的角色。