指華緊追不捨　海軍擬添購遠程快速打擊武器

貿易戰加上新冠肺炎疫情陰霾下，中美軍事角力持續。美國國會軍事委員會近日就國防預算案展開了一連串聽證會，不少議員質疑華府計劃減少建造潛艇及反潛偵察機P8海神的提案，不利抗衡中俄。海軍指揮官在會上解釋，由於「中國正緊追不捨」，預算將轉為主力添置具遠程及快速打擊能力的武器，而非防衞。

國會周四（27日）就海軍預算舉行聽證會，眾議院軍事委員會主席史密斯（Adam Smith）指出，中國正加快建造軍艦和潛艇、俄羅斯的潛艇活動亦頻繁，預算案卻提出少建一艘維珍尼亞級潛艇，並停止建造P8反潛機。他直批，提案與五角大樓提出的大國競爭國防戰略背道而馳。

與會的海軍作戰部長吉爾代上將（Michael Gilday）承認，攻擊型核潛艇及反潛機能有效應對中國軍事挑戰，但海軍需取捨以確保最重要的武器研發項目不受影響，並強調提升海軍的殺傷力是贏中俄的途徑之一。他稱︰「因為沒有被人緊盯着，我們多年來主要投資購置防衞系統，但現在中國正在緊追上來。」

吉爾代指，海軍2021財政年度預算的21%將直接用於提升海軍的殺傷力。他指，由於美國依賴的海上核威懾力量正在老化，海軍的首要任務是取得建造哥倫比亞級戰略核潛艇提供全額經費。他期望，哥倫比亞級核潛艇可在2031年下水，代替服役42年的俄亥俄州級戰略核潛艇。