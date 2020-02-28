新冠肺炎：處理撤華公民　官爆無訓練及裝備

美國派包機到中國等疫情重災區撤走滯留的公民，並安置在加州的軍事基地。有衞生部門官員匿名爆料，指當局派出未受合適醫療訓練的人員，又不派防疫裝備，罔顧員工安全。局方前天證實收到投訴，指非常認真看待及處理。

《紐約時報》周四（27日）報道，洩密者聲稱華府派遣衞生及公共服務部的兒童與家庭管理處人員，到基地隔離區工作。他們此前主要協助因海外危機返國的低收入家庭，在入隔離區前5天才接受防疫訓練，無防護裝備下在基地內外自由走動，至少一人曾在附近酒店留宿，然後坐民航客機離開加州，而很多人不知道一天要量3次體溫。

洩密者指收到被派遣人員的電話表示憂慮，並稱部門內部欠缺溝通及協調，委派無裝備、無訓練及無經驗的員工，讓他們與公民構成潛在危險。投訴續指，高層無視前線人員的健康風險，又斥責對方不是團隊成員，精神健康及情緒遭質疑不穩定。

不過，洩密者向上級反映後，遭不公平及不恰當的調職，本月19日收到通知，要求15天內接受新職位，否則遭解僱；事主已向特別檢察官辦公室作出正式投訴。