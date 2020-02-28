神秘迷你月亮　地球軌道運行3年

美國天文學家近日透過位美國亞利桑那大學的卡特林那巡天系統，發現一顆小行星如月亮般被地球引力牽引，在地球軌迹上運行了3年之久而從未被察覺。由於小行星有可能在短期內脫離地球軌道，天文學家形容它是地球的迷你月亮「過客」。

卡特林那巡天系統研究員維日霍斯（Kacper Wierzchos）周二（25日）在Twitter公布消息，指他們在本月15日發現該顆編號為2020 CD3的小行星，它的大小只有3.3米長、1.8米闊，與一輛小汽車相若；全球另有6個天文觀測站發現其行蹤。

研究人員以電腦模擬2020 CD3的運行軌迹，發現它3年前已進入地球引力牽引範圍，其橢圓形運行軌迹，較月球軌迹更闊，運行一周約需47日。國際天文學聯合會轄下負責蒐集微型行星觀測資料的組織小行星中心（MPC）亦指，沒證據顯示2020 CD3的運行軌迹是受太陽輻射壓力干擾，亦非與人造物件有關。根據軌道模擬，2020 CD3可能會在今年4月離開地球軌道，因此確認它是「暫時」依循地球軌迹飛行的「過客」。

維日霍斯表示，是次發現非常難得，因為這是歷來第二個被地球引力牽引的小行星，對上一次是2006年，當時一顆編號為2006RH120的小行星被地球引力牽引，在地球軌迹運行了1年3個月便擺脫地球引力，重回太陽系。