美艦今年首赴黑海　實彈射擊向俄晒肌

俄羅斯視黑海為「後花園」及勢力範圍，美國一艘神盾驅逐艦周三（26日）在黑海展開實彈射擊演練，是美方今年首次派軍艦在該海域執行任務。與此同時，美軍要求在歐洲前沿部署多2艘神盾艦至6艘，以增加對俄羅斯的軍事施壓力度及威懾力。

美軍表示，神盾驅逐艦羅斯號周四（27日）到訪保加利亞港口城市瓦爾納，作為美方在黑海持續存在及支援區內夥伴的行動一部分，而美國與保加利亞海軍將討論聯合海上演習安排。該艦周日（23日）駛入黑海，周三更在該海域展開多輪實彈射擊演練，動用艦炮、近防炮及機關炮，同時與美軍一架P8海上巡邏機進行海空演習。

美國在西班牙羅塔海軍基地部署神盾驅逐艦庫克號、羅斯號、波特號及卡尼號，美國歐洲司令部司令沃爾特斯（Tod Wolters）周二（25日）出席參議院軍事委員會聽證會時說，希望增加在西班牙部署的神盾驅逐艦，提升應對俄軍潛艇威脅的能力。

另外，美軍第六艦隊周四宣布，艾森豪威爾號航空母艦戰鬥群已駛入該艦隊的管轄區，意味它現時在大西洋東部及駛向歐洲；戰鬥群將在區內展開基本作戰訓練，以確保主要航道的安全，此次部署亦展示美方對歐洲、非洲盟友及夥伴的安全承諾。