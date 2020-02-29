新冠肺炎：受疫情衝擊 中國擬以「不可抗力」為由不購美國貨

魏建國指中國或被迫以「不可抗力」為由，不能兌現採購部分美貨的承諾。

受新冠肺炎疫情影響，內地經濟嚴重受挫。中國前商務部副部長魏建國周五（28日）在北京一場記者會上表示，中方「絕對」尊重上月與美國簽訂的農產品採購承諾，惟因疫情影響使情況變得複雜，中國或被迫以「不可抗力」為由，不兌現其他產品的採購承諾。

現任中國國際經濟交流中心秘書長的魏建國指出，中美在第一階段貿易協議簽署後，中國爆發新冠肺炎疫情，讓中方對於農產品外的其他採購計劃，必須訴諸「不可抗力」的條款。若出現部分採購無法達成的情況，中方會加倍努力，在疫情結束後落實協議。

根據協議，中國需在兩年內要增加採購2000億美元（1.56萬億港元）美國產品與服務，其中包括320億美元（約2496億港元）的農產品。而中方或使用協議中「若發生天災或其他不可預見、無法控制之事，而延遲一方依據時程兌現義務」的不可抗力條款，而讓雙方進入磋商。

魏建國是次表態屬中方首度有核心政要人員證實疫情衝擊中國對協議的承諾，但他亦強調，中美貿易協議得來不易，疫情後會深化雙方農業部門的合作，中方絕對尊重第一階段的協議。

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