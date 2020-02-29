新冠肺炎：引韓戰法增產口罩　彭斯稱傳播風險低

美國有州分懷疑出現新冠肺炎社區傳播，惟國內抗疫物資短缺。美國政府周五（28日）決定引用韓戰時通過的《國防生產法》，增加口罩、防護衣、手套等防疫物品的產量，又指疫情大爆發時不排除要求學校停課。領導抗疫專責組的副總統彭斯則稱，疫情在美國擴散的風險低，把功勞歸於總統特朗普果斷的封關措施。

衞生及公共服務部部長阿薩爾在白宮表示，華府將動用《國防生產法》確保政府的訂單獲優先處理，他指：「這是我們的權力，我們將以此獲取所需。」阿薩爾亦提到，華府將因應疫情發展，視乎是否宣布學校停課，又指所有選項都要放在桌上。另外，美國即將決定是否擴大封關令，禁止外國人從有最多新冠肺炎個案的國家入境。

彭斯及特朗普近日多次淡化國內疫情，惟英媒引述消息指，國家衞生研究院過敏症及傳染病研究所主任福奇（Anthony Fauci）向眾議院表示，持續傳播意味美國或會有更多感染病例，又警告美國沒有充足的檢測資源。疾病控制及預防中心則指，已調整接受病毒檢測的條件，亦正加強檢測能力。

民主黨亦趁機攻擊特朗普政府抗疫不力，斥責彭斯周四（27日）召開專責組會議後要求經他統一發布疫情消息，是想限制美國人獲取有關新冠肺炎的資訊。白宮早前向國會尋求25億美元（約195億港元）抗疫撥款，亦遭民主黨質疑要85億美元（約663億港元）才足夠，消息指眾議院最快下周表決撥款申請。