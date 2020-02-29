男子自製貝殼寶盒藏婚戒　深海中驚喜求婚獲答允

潛水時發現寶藏想必會相當欣喜，有否想過這也可是個求婚新招？美國一名男子早前將求婚戒指裝入自製貝殼盒後，再趁與女友前往加勒比海潛水時，扮作意外尋獲藏入海底的盒子，策劃出一場浪漫的水底求婚。兩人將在4月喜結連理，羨煞旁人。

美媒周四（27日）報道，斯圖德尼（Ethan Studenic）與相戀10年的女友惠特克同為潛水發燒友。兩人去年7月重遊加勒比海的荷蘭屬地波奈（Bonaire），潛至水下9.1米期間，斯圖德尼故意裝作找到一個貝殼，待女友遊近才將之打開。貝殼中寫有「你願意嫁給我嗎？」字樣，令惠特克大吃一驚，隨即驚喜答允，並與未婚夫相擁後共游上水面。

新郎表示，為了給女友安排這個「幸福寶藏」已精心布置5年，最終決定在兩人首次一起潛水的第一個暗礁上求婚。斯圖德尼稱︰「我想浪漫地求婚，但我不是很擅長這種事的人。所以我想，如果我能重回波奈，就能重拾我們初次旅行的情趣。」

值得一提的是，斯圖德尼特地留起兩人在初次潛水之旅檢到的海玻璃，將它壓碎鑲在訂婚戒指上，別具紀念意義。而驚喜的女主角惠特克則笑言，當時眼見斯圖德尼檢貝殼時嚇了一跳，以為男友是在檢起甚麼水底生物。