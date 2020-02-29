「朋友受傷」6歲女認真報案　好心警忍笑救公仔

美國科羅拉多州警方日前接獲一名小女孩的報警求助，但她卻未有說話。兩名警員擔心之下透過定位趕赴女童住處，結果卻發現屋內的「傷者」竟是一個爆線的毛公仔，令人啼笑皆非。不過，警員教導小女孩如何正確使用報案熱線的同時，亦有仔細地為毛公仔「療傷」，相當暖心。

科州科林斯堡警方周三（26日）公布，該名「勇救」毛公仔的主人翁為六歲的庫爾特（Natalie Coulter），她當時是以母親的舊手機撥通911熱線。警方追蹤信號鎖定了庫爾特的家，正在附近的警員斯特拉頓（Dane Stratton）與拍檔即出動查看。女孩祖母應門時發現警察上門時已心知不妙，只得解釋原來是庫爾特的兔公仔「受傷了需要醫生」。

斯特拉頓哭笑不得之際，庫爾特還指着爆了線的毛毛兔公仔向他大叫︰「牠刮傷了！」。無奈的斯特拉頓只得蹲下找膠布替毛毛兔「療傷」，順便教導庫爾特日後只有在真的有人受傷時才可以報案，還要講清楚發生何事。庫爾特的母親事後表示，給女兒玩的舊手機已廢棄了一年有多，不料仍可撥通緊急電話，才搞出這「大頭佛」。