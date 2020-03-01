冷戰後首次　美軍演練護送大西洋船隊

美俄軍事角力愈演愈烈，美軍正在歐洲舉行為期半年的大型演習，調派兵力規模是25年來之最。為確保裝備安全經海路由本土運往歐洲，美軍航空母艦戰鬥群近日在大西洋演練為運輸船隊護航，是海軍自1986年後首度舉行這類演習。

美國海軍上周五（2月28日）表示，航空母艦艾森豪威爾號、核潛艇及P8海上巡邏機在演習擔任「開路先鋒」，尋找及清除模擬威脅，確保後方運輸船隊橫越大西洋的航道安全；隸屬航母戰鬥群的神盾艦維拉灣號，其後護送3艘軍事海運司令部的運輸艦駛往歐洲，途中演練如何應對空中、水面、水下及網絡威脅。

演習正值俄軍近年頻繁在大西洋活動，美軍第二艦隊司令劉易斯表示，該海域是一個不能忽視的戰場；美國駐歐海軍司令福戈稱，後勤屬於作戰領域，而跨大西洋橋樑一如以往，對美國向歐洲運送士兵、軍事裝備、供應很重要。維拉灣號艦長菲茨帕特里克形容，從東岸基地啟航後，不再視大西洋為平靜水域。

在第一次及第二次大戰期間，美國依靠運輸船隊運送軍事裝備；美軍第二艦隊及第六艦隊現時確保大西洋的航道安全，當發生衝突時，運輸船隊將運送90%所需軍事裝備到衝突地區，軍方指這是最快及最安全向前線提供物資的方法。

為應對俄羅斯的軍事威脅，美軍由今年2月至7月舉行名為「歐洲捍衞者2020」（Defender Europe 2020）的演習，展示美方快速從本土部署大批兵力到歐洲，支援北約或應對任何危機；演習動員2萬名士兵、1.3萬件裝備，運送距離長達4000公里。