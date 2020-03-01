拜登料贏南卡州初選「開齋」　特朗普嘲彭博玩完

美國民主黨第4場初選上周六（2月29日）在南卡羅萊納州上演，據最新點票結果顯示，前副總統拜登連輸三場初選後，預料可在南卡州「開齋」取得首場勝利。今場初選極具指標性，有望為拜登在緊接到來、周二（3月3日）的「超級星期二」選情注入更多籌碼。

南卡州初選於當地時間早上7時開始，一共有54張黨代表票，投票同晚7時結束。點算逾50%選票後，拜登得票率達5成，大幅拋離於全國民調領先的參議員桑德斯的17.6%。按得票比例，前者暫取25張黨代表票、後者6張。排名緊隨其後的分別是富豪施泰爾、前印第安納州南本德市市長布蒂吉格、參議員沃倫，眾人暫未過15%的得票門檻，未有黨代表票。

南卡州是非洲裔選民佔主導，一直被視為拜登的票倉。美媒指，77歲的拜登贏得了約5分之3的黑人選民支持，其中過半數選民都是65歲以上；打福利牌的桑德斯則贏得5分1黑人的選票。

總統特朗普隨即在Twitter嘲諷，拜登在南卡州的勝利，代表另一參選人、前紐約市長彭博競選的終結，稱：「在經歷史上最差的總統辯論後，拜登從彭博吸了不少選民支持。」