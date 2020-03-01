新冠肺炎：NASA指中國空污急降　與疫情停工有關

新冠肺炎疫情嚴峻，多個地方在統籌疫情防控前提下，積極推動復工復產。美國太空總署（NASA）近日引用衞星圖像數據指出，自今年1月至2月25日期間，中國地區的空氣污染水平明顯下降，或與疫情令各地產業停工有關。

圖片顯示，中國今年的二氧化氮含量下降，反映汽車、發電廠和工業設施排放有毒氣體明顯減少。當中顯示，湖北武漢地區率先顯現減少的情況，其後全中國都有出現二氧化氮下降的趨勢。

NASA空氣質素研究員形容是首次見到有大面積地區的二氧化氮含量，在短時間內急劇減少。NASA表示，今次降幅最為顯著，相信是與因應疫情實施防疫隔離管制措施有關。

隨着推動復工，有內地官媒從衞星照片發現，上海市西南部、杭州灣北岸的金山區地面溫度的經點與上個月相比，高於整個地區的平均氣溫；反映或因復工產生的工業熱能和人口密度增加帶來的熱值提升。

據指，金山區境內的上海化工區是國家級經濟技術開發區、新型工業化示範基地，也是亞洲最大、最集中的高水平石化基地。當地在2月10日起陸續復工，目前上海化工區園內企業復工復產已接近100%。