數百古巴難民欲越境　海關封閉美墨邊境橋樑

美國大選將至，總統特朗普自上任以來矢言解決的中美洲難民危機仍未止息。特朗普政府早前下令，申請庇護的難民需待申請獲批後方得入境，令大量難民滯留於墨西哥的邊境城鎮。美國上訴法庭日前推翻該條法令，數以萬計難民聞訊即時湧至越境，美國海關上周五（2月28日）宣布，即時關閉連接美墨的橋樑。

在特朗普政府的《移民保護公約（MPP）》下，約有6萬名入境美國的中美洲移民滯留墨西哥邊境城鎮；惟該地區治安不靖，不少難民被迫生活於綁架、強姦、打劫等罪案危機中，居住環境亦惡劣。美國上訴法庭推翻MPP後，大量來自古巴難民即時湧到連接墨西哥奇瓦瓦州華雷斯及美國德州埃爾帕索的邊境橋樑。

美國海關及邊防局（CBP）的警員見狀已即時戴上防暴裝備戒備；惟有難民卻堅決過橋︰「我在華雷斯等了10個月，所以我不在乎我要等多久才能獲放行過橋。」CBP其後宣布關橋，而其餘關口則不受影響。不過，有關MPP的發落由於已被轉交最高法院處理，推翻MPP的決定亦被叫停；意味着試圖越境的難民的希望又再熄滅。