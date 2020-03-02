新冠肺炎：專家推斷病毒已在美社區傳播6周

貝爾福德（左圖）認為新冠肺炎病毒（右圖）或已在美國社區傳播了好一段時間。

美國陸續出現新冠肺炎確診個案，該國一名流行病學學者在社交網貼文，指分析過美國首宗確診個案患者，以及後來感染者的病毒樣本基因，推斷新冠肺炎在美國社區傳播了至少6周，相信被感染的人數遠比官方公布更多。

華盛頓州大學流行病學副教授貝爾福德（Trevor Bedford）在文中指，他比對華盛頓州斯諾霍米什縣一名35歲男病人，與同縣一名青年病人的病毒樣本基因。兩名病人分別於1月19日及2月28日確診患新冠肺炎，兩人從沒接觸，前者更是美國首宗確診病例。

貝爾福德指，他發現該兩名病人的病毒基因樣本，基因變異上有相同之處，他因此認為，較遲感染的那一名患者，他所感染的新冠病毒是來自較先感染的那一人，由於兩名患者沒有接觸，因而推斷病毒或已在美國社區傳播了至少6周。

參與分析的法穆拉雷（Mike Famulare）指，如果病毒或已在美國社區傳播了6周，可能有150至1500人受感染，而300至500人是最可能的範圍；這些人或已康復，或仍然染病。