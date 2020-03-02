用幹細胞製作分解血糖胰島細胞　或有助治糖尿病

全球約有4億人受糖尿病之苦，目前仍未有根治之法。美國聖路易斯科學家團隊近日取得突破成果，僅用2周就令患糖尿病實驗老鼠血糖回復正常水平，效果更可持續9個月至1年，療效驚人。團隊將繼續進行測試，期望能將技術應用在人類醫療上，冀為人類病患帶來曙光。

聖路易斯華盛頓大學醫學院的團隊利用人類幹細胞，將其轉化為可生產胰島素的胰島β细胞，以分解血糖。科學家將該種細胞注射至罹患嚴重糖尿病的老鼠身上，結果其血糖水平在短短兩周已回復正常，療效甚至可長達一年。該校的生物醫學工程助理教授米爾曼（Jeffrey R. Millman）指出，實驗老鼠血糖水平高達每分升500毫克，對人類而言屬致命水平；但療法成效甚彰。

學界早於多年前研發出該種細胞轉換技術，但技術未臻完美；實驗中，每次約有25%的細胞轉換會失敗，變成肝細胞等其他對老鼠無害的細胞，但影響療法成效。米爾曼指，要治療人類糖尿病大概需要10億胰島β细胞，轉換失敗的誤差將令治療難度大增。

團隊其後改為研究細胞骨架的轉換法，期望可增加成功率；再轉而將技術應用到更大型的哺乳類動物身上作實驗。雖然今次研究成果屬突破性，但離人體測試及醫療應用仍有一大段距離。研究成果已刊於上周的學術期刊《自然生物科技》上。