美專家報告指莫拉萊斯無弊選　拉美各國反應不一

玻利維亞去年10月鬧出弊選風波，引爆多月示威衝突，時任總統莫拉萊斯最終下台、流亡海外。美國麻省理工大學（MIT）有團隊近日前發表報告，質疑美洲國家組織（OAS）指控莫拉萊斯舞弊的結論，拉丁美洲左右翼國家再次就事件起分歧。莫拉萊斯周日（1日）回應時，指玻國5月的重新選舉將受國內政變分子干預，呼籲國際民主國家密切關注。

該份報告由MIT選舉資料及科學實驗室的兩名研究員發表，內容指OAS去年指控莫拉萊斯舞弊的調查結果有錯誤，直指莫拉萊斯當時「很可能」確實以10％的大幅優勢，直接贏出選舉。OAS當時調查結果指，玻利維亞選舉暗藏作弊電腦系統，增加莫拉萊斯的票數。OAS上周反駁有關報告「不科學」，而MIT則撇清指報告不代表校方立場。

流亡至阿根廷的莫拉萊斯一直否認舞弊指控，反指事件是一場「政變」。上述報告出爐後，莫拉萊斯周日在社交網發文，指玻國政變分子「計劃取消我方候選人的參選資格」。支持莫拉萊斯的國家如墨西哥，亦就該報告要求OAS重新檢視調查結果；委內瑞拉總統馬杜羅更直指，報名證明了OAS是受美國操縱的工具。阿根廷總統費爾南德斯亦指，報告證實他支持莫拉萊斯的決定是對的。

而保守派的拉美洲國家則對OAS表示支持。巴西外長阿勞若（Ernesto Araujo）直言，玻利維亞去年選舉舞弊是清楚的事實。將參加5月選舉的玻利維亞前總統基羅亞則指出，當時是莫拉萊斯本人要求OAS作調查、並要求重選，直指該份報告只是「老調重彈的謊言」。