金正恩視察炮兵演習　美軍機翌日飛臨半島

新冠肺炎疫情肆虐全球之際，北韓周一（2日）舉行了本年首次的武器試射，南韓軍方指北韓在江原道元山市發射了兩枚疑似彈道導彈。北韓官媒在周二（3日）清晨則報道，該國領袖金正恩周一視察了遠程炮兵部隊的射擊演習。美軍同日派出偵察機到朝鮮半島上空巡視。

朝中社報道，金正恩周一視察了北韓人民軍前線遠程炮兵部隊的火力打擊訓練場，他在觀察所聽取火力打擊訓練計劃匯報後，指導了訓練。金正恩下達射擊命令，前線遠程炮兵一齊開火，命中目標。

報道指，金正恩對前線遠程炮兵時刻做好準備極為滿意，「迅速應對任何不利情況，出色完成火力戰鬥任務」。出席演習的還有北韓人民軍總參謀長朴正天陸軍大將。報道沒有說明部隊當日試射了何種武器。

在北韓全力抗疫的情況下，朴正天當日佩戴了黑色口罩參加訓練，但照片中未見金正恩戴口罩。韓軍聯合參謀本部周一指，北韓於當日中午試射了兩枚飛行物，飛行距離為240公里，高度約35公里。

在北韓發射短程飛行物後一天，追蹤飛機動向的網站「Aircraft Spots」周二指，美軍偵察機RC-135W「鉚接」（Rivet Joint）再現朝鮮半島，在南韓9400米上空飛行。該款軍機是美國空軍電子偵察機隊主力，可收集地面遙測設備在導彈發射前發出的電磁波，並分析彈頭軌迹。分析指，美軍今次的舉動旨在監視朝方動向，並對朝方的武力挑釁發出警號。

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