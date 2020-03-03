傳梅根欲演超級英雄片　女王未能與曾孫團聚感傷心

英國哈利王子與妻子梅根早前淡出王室，尋求財政獨立。英媒周日（1日）報道，曾為演員的梅根有意重返影壇，消息指其經理正為她尋求荷里活超級英雄電影的演出機會。梅根將於本周由加拿大飛返英國會合哈利，而兒子阿奇料不會同行。消息指，英女王伊利沙伯二世對不能與曾孫相聚一事感「傷心」。

《每日郵報》引述內幕消息指，梅根曾向經理人科林斯（Nick Collins）表示希望出演超級英雄電影；而科林斯亦積極安排，據報梅根將與多名荷里活人士洽談。消息又指，梅根無意出現重要中心角色，但希望能獲可觀片酬。梅根月前已與美國迪士尼公司簽下配音工作合約，外界估計她或屬意加盟迪士尼旗下的漫威（Marvel）電影。

哈利夫婦將於本月31日正式脫離王室，梅根則將於本周返英，出席最後3個活動；期間將由倫敦警方負責兩人保安工作，最高可花費納稅人5萬英鎊（約50萬港元），再引起批評。而獨留加拿大的阿奇，亦將需要森嚴保護。有王室消息指，阿奇出生以來鮮少與祖父母等王室家人相處，此次不隨行回家更令英女王失望。