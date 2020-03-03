相識17年形影不離　驚覺好友是親姊妹

很多人也有一個特別知心的好友，覺得對方的興趣及性格與自己很相似，彼此無所不談。美國賓夕凡尼亞州費城有一對兒時相識的好友，17年來一直形影不離。她們近日竟然獲悉對方是自己的親姊妹，從此關係更上一層樓。

31歲的托馬斯（Ashley Thomas）及29歲的溫伯利（Toya Wimberly）於讀小學時認識，她們非常投緣，關係猶如家人。她們一起外出時，總會有人覺得她們是親姊妹，很多人認為她們的外貌很相似。15年前，托馬斯已知道養育她的父親並非她的生父，只是母親直至臨終前也沒有向她透露生父的身份。

最近溫伯利與男友舉行訂婚派對，當日的照片被上傳至社交網。托馬斯母親的好友看到照片後發現，溫伯利的父親正是當年其中一位曾與托馬斯母親交往的男子。溫伯利的父親得悉此事後，與托馬斯進行基因測試。結果發現，托馬斯也是他的女兒，亦即溫伯利的親姊姊。溫伯利知道結果後感動地哭了，表示：「這就是我們如此投緣、如此相似、自小學起無法分開的原因。」

托馬斯及溫伯利當年同時懷孕，誕下她們各自的首名孩子，而兩名孩子的父親更是親兄弟。她們連成就也相似，托馬斯是一間髮型屋的老闆，而溫伯利則是校巴公司的老闆。她們的血緣關係被揭發前，原定與一班好友一起到邁阿密旅行，結果最後只有她們如期出發，意外地得到「二人世界」的機會。