超級星期二投票展開　至少兩州遇惡劣天氣

納什維爾一個設在公寓內的泳池，在龍捲風吹襲下一片狼藉。

美國「超級星期二」總統初選展開之際，至少兩個州受到惡劣天氣侵襲。田納西州周二（3日）受到龍捲風吹襲，至少19人死亡，當局重新安排票站希望讓市民順利投票；亞拉巴馬州亦有票站停電，要依賴後備電源。

田納西州首府納什維爾重新安排了169個選區中的15個票站，戴維森縣亦設立了兩個大路夠能通往的「超級票站」，希望盡可能讓選民能夠投票，但該州的投票結果，仍有可能因為運送選票的交通受阻令點票延誤而推遲發布。

在亞拉巴馬州，至少5個縣因為受強風吹襲發出了龍捲風警告，有票站因為停電而要用後備電源。

全國有14州在「超級星期二」同日投票，決定民主黨全國代表大會逾三分之一、即1357張選舉人票。民主黨初選共有3979張選票，拿下一半的1991張選票就可勝出初選，在年底的大選中挑戰屬共和黨的現任總統特朗普。隨着多人退選，民主黨內剩下是桑德斯、拜登、富豪兼前紐約市長彭博及麻省參議員沃倫的激戰。

爭取連任的特朗普在共和黨內未遇實質挑戰，外界預料他能夠在「超級星期二」初選中輕鬆獲勝。