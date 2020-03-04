新冠肺炎：紐約州或現首宗社區傳播　華盛頓州再多3死

新冠肺炎在美國確診病例目前增至108宗，其中在紐約州的第2宗感染個案，或是該州首宗社區感染病例；另外該國亦增加添3宗新冠肺炎死亡個案，同樣集中在華盛頓州。

紐約州州長科莫周二（3日）表示，該州第2宗感染病例是一名住在韋斯特切斯特縣並在曼哈頓工作的男子。據報他出現呼吸道感汓症狀，在周一（2日）入院，目前症狀嚴重。科莫稱該男子的旅行紀錄顯示他沒有在疫情爆發時去過中國或其他國家，因此當局將其視為可能的社區傳播；這亦是美國第5宗同類案例。

紐約州出現確診個案後，當局已宣布加強公共場合的衞生消毒，紐約市大都會運輸署（MTA）表示，將進一步提升清潔消毒防範新冠病毒在紐約公共交通公具內傳播，工作人員會每天對地鐵閘機、站內扶手、地鐵票銷售機等進行每日消毒。而紐約州最少3間高中已宣布停課，當中包括州內首名確診者子女所就讀的猶太高中。

另外，英國航空公司（British Airways）周一宣佈因巿場需求下跌，3月份取消24班來往倫敦希思路機場至紐約甘迺迪國際機場的航班。

至於美國的鄰國加拿大，周二再增兩宗新冠肺炎病例，全國累計29宗確診。新增的兩宗病例都在安大略省，目前該省的累計病例有20宗。