新冠肺炎：特朗普捐10萬美元薪酬　應對疫情

新冠肺炎在美國的確診病例持續增加，甚至可能出現社區感染。白宮周二（3日）宣布，總統特朗普捐出其上季度的10萬美元（約78萬港元）薪酬，應對疫情。另外，財長姆紐欽表示，暫沒考慮因應疫情而下調對中國進口貨徵收的關稅。

白宮新聞秘書格里沙姆（Stephanie Grisham）表示：「特朗普把其2019年第4季度的薪酬，捐給美國衞生及公共服務部，以支持遏止及迎擊新冠肺炎疫情。」特朗普上任後一直拒絕領取薪酬，過去亦曾向不同政府部門捐出薪酬，包括國土安全部等，以履行競選承諾。

另外，在國會討論得如火如荼的75億美元（約583億港元）抗疫緊急預算，將於周三（4日）在眾議院表決。負責領導抗疫的副總統彭斯則表示，美國疾病控制及預防中心將向醫療及保健機構發出新指示，讓所有美國公民在得到醫生指示後可接受新冠病毒測試；又指當局將再審視旅遊指引及相關政策。

美國聯儲局於周二宣布緊急減息，下調聯邦基金利率0.5厘，至介乎1到1.25厘區間。美國財長姆紐欽支持減息，但強調此舉沒有政治考慮，新冠肺炎疫情對經濟產生短期影響，但與2008年金融海嘯不同。他又稱，政府正思考協助受疫情打擊的行業，但暫無計劃調低對中國進口貨徵收的關稅。