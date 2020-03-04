新聞剖析：選民最後時刻作決定　對拜登有利

美國14州周二（3日）迎來「超級星期二」總統初選，有美媒進行民意調查，發現很多選民遲遲未能選出心儀候選人，甚至去到投票前一刻才下決定。據指，民主黨不少此類選民最後選擇了前副總統拜登，對他的選情非常有利。

根據調查結果，約25%的德州選民及約50%的明尼蘇達州選民，也是很遲才決定投給哪個候選人；當中又有約一半人，最後決定投票給拜登。分析指，拜登上周六（2月29日）在南卡羅萊納州的民主黨初選勝出，扭轉困局，令他勝算大增。調查顯示，拜登較受中間派、45歲以上、非裔美國人、女性及有大學學歷的選民歡迎。

約50%北卡羅萊納州選民表示，希望政局回復到總統特朗普上任前的情況，而他們當中很多人選擇了拜登。60%的亞拉巴馬州非裔美國人也投票給拜登，令他勝出。特朗普在明尼蘇達州的共和黨初選中勝算很大，當地60%選民認為民主黨自由派候選人難以勝出，因此亦傾向支持拜登。

民主黨大熱門之一的佛蒙特州參議員桑德斯，則較受自由派及30歲以下選民歡迎。北卡羅萊納州及維珍尼亞州只有40%選民為45歲或以下，少於40%選民為自由派，令他不具優勢。另一候選人、紐約前市長彭博則較受65歲以上、中間派及保守派選民歡迎。不過，調查指該批選民很多都支持拜登。