特朗普再發功　告《華盛頓郵報》誹謗

正尋求連任的美國總統特朗普再度發功，繼《紐約時報》後，其競選團隊周二（3日）對《華盛頓郵報》提起訴訟，指控該報去年發表的兩篇涉及特朗普競選團隊和俄羅斯的評論文章中包含「虛假和誹謗性言論」，並索償數百萬美元。

特朗普的競選團隊在華盛頓聯邦地區法院提訟，涉及的文章分別是薩金特（Greg Sargent）於去年6月13日刊出的《特朗普邀請俄羅斯再次發起攻擊，（參議院共和黨領袖）麥康奈爾讓這種可能性更大了》，以及瓦爾德曼（Paul Waldman）於同月20日刊出的《特朗普說：我能只憑基礎贏得連任》。

訴訟引述，薩金特在文中提到「（前特別檢察官）米勒還得出結論：特朗普和其競選團隊急切地鼓勵、試圖合謀，並愉快地從這些努力中獲利」；瓦爾德曼則在文中質疑「誰知俄羅斯和北韓會為特朗普競選提到何種協助？現在他邀請這兩國相助」，控方指控這些內容不實及誹謗。

控方尋求獲得數百萬美元的補償性以及懲罰性損害賠償，但未列出具體金額。《華郵》負責公關事務的副主席凱利（Kristine Coratti Kelly），發聲明回應：「很失望看到總統的競選團隊用上這種策略，我們將奮力地為案件辯護。」

特朗普的競選團隊上月26日才入稟控告《紐時》誹謗，指控該報於去年蓄意刊登一篇含有虛假陳述的評論文章，損害特朗普於今年連任的機會。