悉心栽培石蓮2年　加州靚太驚覺是膠製

美國加州一位少婦較早前突然發現，一番心血栽種的石蓮花竟是假貨，哭笑不得之餘在社交網上訴苦，高呼：「我覺得自己被騙了整整兩年！」不料貼文一出就獲得逾千留言，日前還得到傳媒爭相專訪，反令她爆紅。

24歲主婦威爾克斯（Caelie Wilkes）在貼文上說，她兩年前買來一盆翠綠的石蓮花。這種多肉植物一向生長緩慢又不需每日澆水，所以她將之放在廚房窗台以來，也不察覺有異。上月28日，她買來新盆準備為它搬新家，豈料一移開舊花盆，就發現石蓮和沙土都粘在一塊發泡膠上，根本是個沒有生命的模型。氣極的威爾克斯把假石蓮的相片上傳到網絡訴苦。

貼文一出即獲數以千計的網友留言，除了嘲笑這宗「膠」事，更多是同病相憐的訴苦。有人表示自己也被用上假花的盆栽騙了一年，直至看到它完全沒有生長才發覺真相；也有人稱他好友直到過世後，才有人發現她在最後數年所鍾愛的盆栽原來是假貨。有網民則留言安慰大家：「要是真植物但給種得半死不活，看着一棵完美的模型可能更賞心悅目。」她強調：「只要喜歡它，真的假的又有何問題？」