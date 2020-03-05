新冠肺炎：加州首現病歿者　生前曾坐公主郵輪

新冠肺炎在美國再添亡魂，加州出現首宗死亡個案，華盛頓州又再添一死亡病例，令美國死於新冠肺炎的人數增至11人。全國病例累計已達153宗。

加州普萊瑟縣（Placer Country)的衞生部門官員稱，加州首名新冠肺炎死者是一位有潛在健康問題的老人。這名老人在上月11日至21日期間，乘坐至尊公主號（Grand Princess）郵輪從三藩市到墨西哥，而除了這名死者外，另有一名加州新冠肺炎患者也是乘坐過該首郵輪。

相關機構正在聯繫和尋找在這次旅行中，與死者有接觸和有潛在感染風險的人。該名患者在上月27日入院，與他有接觸的10名醫護和5名急救人員，正接受隔離觀察。

此外，華盛頓州金縣亦多一宗新冠肺炎死亡個案，為該州的第10宗。死者是一名住在生命護理中心的90多歲婆婆，該中心此前已有5人死於新冠肺炎。

加州洛杉磯縣由於周三（4日）再新增6名新冠肺炎患者，使該縣患者增加至7人，該縣因此宣布進入緊急狀態，是繼橙縣之後，第2個因新冠肺炎進入緊急狀態的縣。加州州長紐瑟姆表示，可能會在未來幾天宣布全州進入緊急狀態。