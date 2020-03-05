新冠肺炎：曾載病亡老翁　郵輪提早回航檢疫

美國加州周三（4日）證實出現首宗新冠肺炎死亡病例後，疾病控制及預防中心（CDC）同日公布，正追蹤調查曾於上月與死者乘搭同一艘郵輪的乘客。涉事郵輪已展開另一航程，為配合當局調查，現時正返回三藩市，船上乘客則在客房隔離。

該名71歲男死者上月11日至21日期間，乘搭公主郵輪集團旗下的至尊公主號（Grand Princess）從三藩市到墨西哥，回國後不適到普萊瑟縣的醫院求醫，周二（3日）確診新冠肺炎，翌日不治，相信他是在航程中染疫。

衞生部門官員指，老翁本身有其他疾病，他乘郵輪回國至入院期間與社區接觸雖不多，但與他同船的乘客仍有感染風險。官員並指，船上一些乘客亦出現流感徵狀，除離世老翁外，該郵輪另有2人感染新冠肺炎，包括一名索奴馬縣居民。

至尊公主號在接待離世老翁的行程後，隨即載着62名旅客再從夏威夷出發前往墨西哥，原定周六（7日）返抵三藩市，CDC已下令郵輪提早回國。郵輪現時仍在加州海岸，預計周四（5日）下午抵達三藩市港口，屆時衞生部門人員將上船為乘客檢疫，所有乘客目前要留在房間隔離。

郵輪公司周三向船上乘客發信，指提早回程只是預防措施，並呼籲乘搭上一次旅程的乘客留意有否出現病徵，有需要立即求診。據了解，至尊公主號可容納2600名乘客及1150名船員。