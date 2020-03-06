新冠肺炎：彭斯認缺檢測盒　特朗普不避忌照握手

美國的新冠肺炎疫情持續擴散，領導抗疫的副總統彭斯周四（5日）承認該國沒有足夠的病毒檢測盒應付未來需求。同日，總統特朗普指對中國內地的封關措施阻止了疫情在美國散播，又認疫情衝擊美國經濟，呼籲民眾勿恐慌。他亦再與衞生官員唱反調，表明自己會繼續與別人握手，稱：「你不能做政治家但不握手。」

彭斯到明尼蘇達州的3M口罩廠房視察，指曾與患者接觸、出現病徵的人士，政府目前仍有能力提供檢測盒，但不能應付日後的需求。他周三（4日）曾透露政府本周在全國分發逾2500套病毒檢測盒，將再向醫院及疫情較嚴重的區域提供150萬盒。

同日，特朗普在賓夕凡尼亞州出席競選活動時接受美媒訪問。他談及抗疫工作時，直指疫情是來自中國，讚自己的封關主張制止新冠肺炎在美國蔓延，又稱民眾覺得華府的防疫措施做得非常好。

主持人問及特朗普在疫情爆發後有沒有改變習慣，他說自己會繼續與別人握手，稱：「人們想握你的手，想打招呼、擁抱及親吻你。」他離開會場時，亦毫不避忌地與數十名在場人士握手。彭斯周三與華盛頓州州長英斯利見面時，則改以撞肘打招呼。