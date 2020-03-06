紐約7警拘黑人青年　按地踩腳踝迫就範

美國紐約市一名便衣警員周三（4日）在大街截查一名黑人青年，青年不滿被截查，雙方發生爭執。其後至少6名制服警員趕至，為了迫他就範對他使用武力，甚至將他壓在地上及拘捕他。片段曝光後引起公憤，市長白思豪形容片段不忍直視，紐約警察總長謝伊下令內部調查。

20歲黑人青年蓋爾（Fitzroy Gayle）當晚在布魯克林區的街道，遭一名便衣警員截查。根據女途人拍下的片段，蓋爾追問對方為何被截查，但警員似乎沒有回答。其後一批警員落車後，立即跑向蓋爾支援同袍，他們首先將蓋爾按在地上，另一人踩在蓋爾的腳踝上，期間蓋爾不斷大叫：「請救我！」

謝伊對事年進行內部調查，並解釋蓋爾當時與另一男子在公園吸食大麻，警方則接報附近有人開槍，因此截停兩人問話。謝伊又指較理想的做法是不要拘捕及使用武力，目前蓋爾因拒捕、妨礙執法和藏有大麻被捕。

片段瘋傳後，白思豪在Twitter表示：「我們需要得知事實真相，並展開全面調查。我不喜歡見到這到畫面，這不是我們所建設的紐約市。」但紐約市警察工會形容白思豪的言論針對警察，批評他火上加油及太快下結論。