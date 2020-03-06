新冠肺炎：美軍警告病毒下個冬天捲土重來

新冠肺炎肆虐全球，疫情未有受控迹象。美國軍方周四（5日）表示疫苗研發進度不夠快，就算疫情在夏天稍為放緩，但可能在下個冬天捲土重來，形成第二波疫潮。與此同時，國防部證實該部門出現12宗疑似病例，患者分布國內外。

隨着北半球氣溫逐漸回暖，外界認為這有助「殺死」新冠病毒，但熱帶國家新加坡及南半球國家澳洲均顯示，病毒傳播似乎不太受高溫天氣影響。美國沃爾特里德陸軍研究所傳染病研究主任邁克爾（Nelson Michael）擔心，基於現時研發疫苗及療法的進度，擔心未能趕及在下個冬天第二波疫潮前消滅新冠病毒。

邁克爾表示：「這是呼吸道病毒，這類病毒通常在冬天為我們帶來麻煩。原因顯而易見，我們均身處室內及關上窗戶，所以我們通常稱之為流行性感冒或流感季節。」他預測新冠病毒如同流感，很可能在天氣轉冷時復發：「因此我們現時所做的是準備好應對第二波疫潮，我們必須要在下個冬天前準備就緒。」

負責衞生事務的國防部助理部長麥卡菲里（Thomas McCaffery）同日表示，有派駐國內及國外的國防部人員疑似感染新冠病毒，但他未有透露確實地點。另一邊廂，至少6名駐韓美軍人員、家屬及遺孀確診染病，但只有一人是現役軍人。