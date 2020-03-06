華豁免禽肉關稅　助增購美農產品

中國解除對美國禽類和禽類產品進口的限制。（Getty Images圖片）

中美今年初簽署首階段貿易協議後，中國海關總署與農業農村部上月解除對美國禽類和禽類產品進口的限制。美國的出口商及工會周四（5日）表示，有關措施本周生效，有企業已向中國售出816.5萬公斤雞肉產品，預料將有助中方履行增購美國農產品的承諾。

中國近期受非洲豬瘟疫情影響，肉類的本地供應大跌40%，進口需求急增。中方去年11月已撤銷實施5年的美國禽肉進口禁令，至上月宣布將豁免696項美國進口產品的關稅，其中禽肉產品毋須再繳付原定30%的報復性關稅。美國禽肉及蛋類出口委員會主席薩姆納（Jim Sumner）表示︰「我們現在與國際上其他對華出口商得以公平競爭。」

美國禽肉供應商均對此表示歡迎，泰森食品公司（Tyson Foods）指已接獲大量中國客戶的訂單，令公司的雞肉貨運量大增；桑德森農場公司（Sanderson Farms Inc）更透露，已向中國賣出137批雞胸肉及283批雞腳，部分已運抵中國。

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