NASA地球外種生菜　為太空人添新鮮伙食

太空人可謂不少人的夢想職業，不過這份工作的伙食實在令人不敢恭維。美國太空總署（NASA）為此推出「種生菜計劃」，務求為執行長程任務的太空人提供新鮮食物，確保其膳食質素和營養吸收。NASA於周五（6日）公布實驗成果，據報首批親自試味的太空人不住口大讚這些太空生菜「美味、新鮮」。

NASA在2014年開始於太空種植生菜的計劃，計劃負責人瑪薩（Gioia Massa）指出︰「如果食物儲存太久，它的質素、味道、營養都會下降，維他命也會減少。」她表示，NASA將於2024年前進行登陸月球南極任務，更可能於2030年前探索火星，需確保太空人在漫長旅程中有足夠營養。瑪薩又指，栽種植物亦對長期身處太空艙的太空人有正面心理影響。

報告指，在2014年種植首批紅羅馬生菜生長了33至56天，收割後獲冷藏並送返地球進行化驗，確認是安全可食用。NASA計劃在太空船內，設置可種6棵植物的小型菜園「Veggie」；未來更將試種番茄和燈籠椒等植物，令太空人在地球之外也可品嘗新鮮蔬果。是次計劃的實驗成果已於周五刊於《Frontiers in Plant Science》上。