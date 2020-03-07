美國軍機遭中國軍艦激光照射？華國防部︰與事實不符

美國海軍上周四（2月27日）指摘解放軍驅逐艦以激光照射美軍巡邏機，批評中方此舉「不安全及不專業」。對此，中國國防部發言人任國強周五（3月6日）回應，指美方說法與事實不符，反斥美軍機的意圖不友好，操作不專業，中方已向美方提出嚴正交涉。

任國強指出，中國海軍編隊上月17日在公海例行演練期間，美軍一架P8A反潛巡邏機不顧中方多次警告，飛近中方艦隊長時間、低高度繞飛偵察；與美軍機相遇過程中，中方艦艇的操作是安全、規範、專業的，符合國際法和國際實踐；相反，美軍機的行為對雙方艦機及人員安全造成嚴重威脅，中方對此堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。

任國強表示，中方要求美方立即停止類似挑釁性危險行動，停止對中方無端指摘抹黑，以免損害中美兩國兩軍關係大局。

美國海軍早前說法則指，美軍P8反潛巡邏機在關島對開的國際海域上飛行時，遭舷號「161」的解放軍052D型導彈驅逐艦呼和浩特艦以激光照射，該激光非肉眼可見，但被反潛偵察機的感應器探測到，美方批評中方此舉「不安全及不專業」，違反了中美國防部協定的﻿《海上意外相遇規則》。