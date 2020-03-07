新冠肺炎：政團會議2人確診　彭斯蓬佩奧與會

蓬佩奧（左）與彭斯（右）亦出席了華盛頓的會議；圖為二人出席其他活動的情況。（Getty Images圖片）

美國的新冠肺炎疫情肆虐，多州失守。說客組織「美國以色列公共事務委員會（AIPAC）」周日（1日）至周二（3日）在華盛頓舉行會議，逾1.8萬人參加，副總統彭斯等政要亦有現身。AIPAC周五（6日）向與會者發電郵，指2名參加會議的紐約人確診。

AIPAC早於周三（4日）已通知與會者，稱一名來自紐約的參加者在到華盛頓開會前疑似感染病毒，正在自我隔離。兩日後，AIPAC再發聲明指至少2名與會者確診，呼籲相關人士跟從美國疾病控制及預防中心的防疫指引，有不適亦要求醫，組織目前正與多個政府衞生部門溝通。

據指除了彭斯，國務卿蓬佩奧、參議院多數黨領袖麥康奈爾、共和黨參議員克魯茲、前民主黨總統參選人彭博，連同3分之2的國會議員都參加了會議。加拿大前總理哈珀及歐盟官員等人亦同場，哈珀當時更與歐洲政客握手拍照。

彭斯與美國過敏與感染疾病中心主管福奇（Anthony Fauci）周五見記者時，被問及此事。彭斯指自己首次聽到AIPAC的個案，福奇則稱白宮抗疫專責組有進一步消息時會再交代。華府衞生部表示正與AIPAC合作，目前相信出席者沒有感染風險，建議所有相關人士跟從防疫指引。