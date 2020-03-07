新冠肺炎：美東首有華裔醫護確診　診所主動關門

該名華裔醫護曾在紐約市的診所工作。

紐約州是美國東岸的新冠肺炎重災區，周五（6日）再多11人確診，累計44人染病。新澤西州一名早前確診的患者是華裔醫護人員，是美東唯一確診的華人病例。事主發病期間在紐約市工作的三間診所關閉，員工要隔離14天。

紐約州州長科莫表示，該州韋斯特切斯特縣一名50歲律師是超級傳播者，至少感染37人；紐約市長白思豪警告新冠病毒的傳播速度快，呼籲民眾出現流感病徵後留在家中，他稱一旦爆發社區傳播，代表病毒在社區多個地方潛伏及更易傳播。

至於新澤西州首名新冠肺炎病人，周五確認是一名任職醫生助理的華裔男子，周三（4日）確診染病前，曾在何恭程聯合醫療中心位於紐約市華埠、法拉盛及布魯克林八大道的診所工作。他近期沒有外遊，上月26日請假上培訓班，周日（1日）不適。

何恭程受訪時表示，該名助理年幼時從中國移民赴美，已在診所工作5年；現時無法平躺床上，否則呼吸困難，情況十分危險。他指事主十分專業及重視個人衞生，為病人就診時一定戴口罩，認為傳染他人的機會不大，而診所重開後將加強消毒。