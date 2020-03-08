世上僅存　「任天堂Play Station」281萬港元賣出

美國拍賣行上周五（6日）於網上拍賣一部「任天堂Play Station」，終以36萬美元（約281萬港元）歷史性成交，相信是史上最貴的遊戲機。不少機迷可能對這部遊戲機聞所未聞——原來它是Sony當年開發初代Play Station之前，與任天堂合作開發的試作機，僅生產了約200部樣版，其中大部分已被銷毀，故這部碩果僅存的合作機極為珍貴。

如今為電玩界勁敵的Sony與任天堂，原來曾在80年代末至90年代初合作。當時有意進攻遊戲市場的Sony，為「超級任天堂」遊戲機開發光碟播放器，終生產出這款擁有任天堂外形、又印有Play Station標誌的「混血兒」。不過，任天堂後來改與飛利浦合作，Sony則在分道揚鑣後自立了Play Station的門戶。

曾任Sony美國分部主席的奧拉夫松（Olaf Olafsson）曾擁有一部「任天堂Play Station」樣版，轉職後卻將它遺落在新公司Advanta。Advanta其後破產並變賣公司物品，當時一名美國員工迪博爾德（Terry Diebold） 花費75美元（約585港元）將該部「任天堂Play Station」購入，無心之舉竟令這部珍寶得以傳世。