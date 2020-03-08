新冠肺炎：專家質疑世衞拒列大流行　華捐錢抗疫

新冠肺炎疫情持續，全球的確診病例日前更突破10萬宗，不少科學家認為疫情已是「大流行」。美媒上周六（7日）報道，世界衞生組織至今仍未列疫情為大流行，備受專家質疑。同日，世衞總幹事譚德塞宣布中國向世衞捐出2000萬美元（約1.56億港元），協助對抗新冠肺炎疫情。

報道指，世衞早前解釋將疫情定義為大流行只會引起更多恐慌，令一些國家對打擊疫情失去信心。譚德塞曾稱：「除非我們已確定它（新冠肺炎疫情）不可控，否則我們為何要將它定義為大流行？」世衞認為只有疫情已在全世界最少兩個地區有持續的社區爆發，才可定義為大流行。

除了中國，現時南韓、意大利、伊朗均出現大爆發，美國明尼蘇達大學傳染病研究及政策中心的專家奧斯特姆（Michael Osterholm）指，很明顯新冠肺炎疫情已是大流行，不明為何世衞不承認。現時除了南極，所有地區已有病例出現，疫情已無可避免地愈來愈嚴重，連一些衞生系統較強的國家也已出現病例急增的情況。

另外，中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭上周六與譚德塞見面，他通知對方，中國政府決定捐出2000萬美元，加強抗疫的國際合作，幫助發展中國家提升應對疫情的能力，並加強公共衞生建設。譚德塞在社交網感謝中國，形容這是「好消息」，又稱中國政府克服困難，並向其他發展中國家伸出援手。