拜登狙擊桑德斯　6州灑1200萬美元賣廣告

美國經歷上周的「超級星期二」總統初選後，民主黨形成前副總統拜登及佛蒙特州參議員桑德斯的兩強之爭。獲非裔及少數族裔支持的拜登，大灑1200萬美元（約9360萬港元）賣廣告，欲於本周二（10日）舉行的6州初選乘勝狙擊；桑德斯則攻擊拜登屢次欲削減社會安全保障，以打擊對方在低下層選民中的支持度。

密歇根、華盛頓、密蘇里、愛達荷、北達科他及密西西比等6個州份，合共將於本周二初選產生352張黨代表票。任何參選人取得1991張票、即可穩奪黨內提名。目前拜登手握664票，桑德斯則以573票緊隨其後。

拜登上周六到有68票的密蘇里州拉票，並推銷自己和前總統奧巴馬的關係，稱他有能力團結最多美國人、擊敗特朗普。他說︰「桑德斯說，他需要破紀錄的高投票率來擊敗特朗普。他沒錯，但我們才是促成高投票率的競選團隊。我們會團結所有美國人，不分種族、性別、經濟狀況及黨派。」

拜登團隊向美聯社透露，將分別於本周二及下周二（17日），向重點州份推出兩輪競選廣告，合共總值1200萬美元，屬拜登參加初選以來花費最多一次。第一輪廣告將於密歇根、密蘇里及密西西比推出；第二輪將在佛羅里達州、伊利諾伊州及俄亥俄州。重錘出擊的拜登，將前往上述各地拉票。

桑德斯則到有125票的密歇根州拉票，他批評拜登不止一次在參議院中，提及要削減社會安全保障、聯邦醫療保險、醫療補助計劃和對退伍軍人的資助以平衡收支。78歲的他又向7000名支持者表示：「你不能靠與特朗普一樣古舊的政治來擊敗他。」

隨着印第安納州聖約瑟夫縣南本德前市長布蒂吉格、紐約前市長彭博及麻省沃倫退選後，民主黨成為拜登及桑德斯對決。向來以「民主社會主義者」自居的桑德斯，日前表明要與民主與共和兩黨內的建制派「開戰」，內外皆樹敵下令他成為攻擊對象。反之，拜登則獲布蒂吉格及彭博背書，接下來的選戰，桑德斯與民主黨建制派的衝突將更為白熱化。