新冠肺炎：日韓入境管制生效　傳美維持對韓旅警

新冠肺炎疫情在全球多個地區擴散，日本政府周一（9日）起對由中國及南韓入境的人士實施入境管制，並取消港澳韓免證入境安排。南韓同日起亦管制自日本入境的人士，並取消日本人免簽證入境的待遇。此外，有消息指，美國將不會再提高對南韓旅遊警示的級別。

日本政府早前宣布，要求從中國內地、香港、澳門及南韓抵達日本的人士隔離14天，期間不得搭乘國內公共交通工具。另外亦暫停香港、澳門及南韓旅客的免簽證入境安排。一班從南韓首爾出發的客機周一早上8時抵達成田機場，機上只有8名乘客。身穿保護衣的工作人員為他們檢查，他們申報健康狀況後，需要乘坐私家車到指定地點隔離14天。

南韓則規定，自日本入境的非日籍旅客，需要通過管制程序、檢查身體狀況，同時取消所有已對日本公民發出的簽證，日本公民入境時需重新申請簽證。簽證申請的審查制度亦變得更嚴格，所有申請人要填寫健康申報表，日後可能要提交醫院的健康證明。持簽證的日本人入境時，也要通過三重入境審查，包括由南韓旅客預檢系統檢查簽證是否有效、在機場和港口的檢查及入境時的審查。

南韓政府消息人士透露，南韓高官近日多次接觸美方官員，介紹韓方的抗疫情況，指出政府集中減低社區感染風險、每日為1.5萬人進行病毒檢測，而且國內死亡率為0.6%，遠比伊朗及意大利低。有指美方對南韓的抗疫工作及資訊透明度給予高度評價，因此不會再提高對南韓的旅遊管制。