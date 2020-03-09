新冠肺炎：防疫漏洞　3200萬人缺有薪病假

美國的新冠肺炎疫情持續擴散，但現時3200萬名上班族缺乏有薪病假，即使有病徵亦可能堅持上班，成為防疫網的重大漏洞。在民主黨國會領袖的呼籲下，消息指華府正草擬新的應對方案，包括暫時擴大有薪病假，希望令疫情放緩。

美國部分企業未有實施讓員工在家工作的政策，去年統計顯示，25%私人企業員工缺乏有薪病假；在收入最低的25%人士，只有不足一半能享有薪病假。這些員工一旦出現病徵，只能在家休養，但期間沒有收入，更可能因請太多假而失去工作。有人因此選擇堅持上班，卻增加病毒傳播風險。有快餐店員工指為了養家，即使有病徵也不請假，但資方又不准員工戴口罩上班，擔心被傳染。

彭博社周日（8日）引述消息報道，根據華府草擬的方案，允許更多民眾可放有薪病假，同時幫助受疫情影響的企業度過難關，但方案未提交給總統特朗普。

民主黨眾議員迪勞洛（Rosa DeLauro）及參議員默里（Patty Murray）上周五（6日）提出草案，要求企業向員工提供7天有薪病假，並在出現公共衞生緊急事件時，額外提供14天病假；員工亦能以學校關閉或家人遭隔離、照顧年幼孩童為由請有薪病假。該黨國會領袖佩洛西及舒默要求政府規定僱主提供有薪病假。

加州、紐約州、佛蒙特州及馬里蘭州亦豁免新冠病毒測試的費用，聯邦政府為醫療補助計劃的低收入戶、聯邦醫療保險的65歲以上人士，免費提供病毒測試。惟病人仍需支付昂貴醫療費，部分人或延誤求醫，增加疫情擴散的風險。

此外，疾病控制及預防中心已向各州實驗室，提供足夠為7.5萬名病人測試的檢測工具。全國截至上周五已進行5861次測試，疾控中心將提供更多檢測工具。