新冠肺炎：疫輪今泊岸　華府籲避坐郵輪

美國「疫輪」至尊公主號有21人確診新冠肺炎，連日停在加州三藩市外海，至周日（8日）獲准周一（9日）在加州奧克蘭港靠岸。乘客將到加州、德州及喬治亞州的軍事基地檢疫及隔離；加拿大政府則派包機接回船上的該國旅客。

美國衞生及公共服務部在聲明表示，郵輪的美籍乘客將按居住地前往不同軍事基地，約1000名加州居民將到加州特拉維斯空軍基地或米拉馬海軍陸戰隊航空站，其餘美國公民則到德州拉克蘭空軍基地，以及喬治亞州多賓斯空軍基地。

喬治亞州州長肯普表示，34名該州居民及為數不明的美東居民，到多賓斯空軍基地檢疫及隔離，預計周一深夜或周二（10日）凌晨抵達。郵輪載有2400名乘客及1100名船員，加州州長紐瑟姆指船員留在船上隔離，乘客離開後才落船。

船上乘客來自54個國家及地區，美國國務院正與相關國家合作，安排外國籍人士回國。加拿大外長商鵬飛表示，加方將應華府要求派包機接回本國公民，並送到安大略省特倫頓空軍基地隔離，有病徵者不准登機，未知包機出發時間。

美國國務院亦發出警示，建議國民避免坐郵輪，警告郵輪的感染風險較高，亦令公民更易受旅遊限制。警示續指，若其他國家不准落船或要求隔離，國民不應靠華府撤離。嘉年華郵輪集團表示所有乘客上船前及航程期間都要量體溫。